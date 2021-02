Sofia Alves é a nova aposta da SIC e a vilã na novela da estação, 'A Serra'.

A atriz, de 47 anos, estava afastada dos ecrãs há cerca de quatro anos e regressa agora à televisão portuguesa como a implacável Carlota Pereira Espinho.

Esta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, numa conferência de imprensa após a estreia da novela, Sofia revelou o porquê deste ser o "papel da sua vida".

"Todos os trabalhos que faço, e os que tenho em mãos, são sempre os papéis que me movem. O papel que nós temos é sempre o papel da nossa vida, mas este tem um gostinho especial, porque me identifico muito", começou por dizer.

"Como sabem eu vivo na beira alta por isso identifico-me muito com este aspecto rural da vida. Vivo numa aldeia que tem um forno comunitário, onde também fazem pão. Tenho a queijaria à porta, tenho esta envolvência, tenho as mesmas vistas, e, de repente, parece que estou em casa. Temos a fonte, as fragas, a serra. Estar a ver isto tudo diz-me muito porque é a realidade que eu conheço, foi a realidade que eu escolhi", explicou, deixando ainda um "desafio". "Quem está a pensar mudar de vida que repense, porque, de facto, vai valer a pena. Espero que este trabalho contribua também para o turismo porque é muito importante divulgar o que nós temos de melhor", disse.

