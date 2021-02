A atriz Sofia Alves foi a mais recente convidada de Daniel Oliveira no programa Alta Definição. Numa conversa honesta sobre os momentos mais marcantes da sua vida, Sofia revelou ter um lado religioso central à sua personalidade.

"Não há nada que eu faça na vida sem consultar Deus", começou por confessar.

"A fé não se explica, sente-se. É uma voz interior que eu ouço, é uma forma de ter certezas, cada pessoa tem a sua forma se sentir, e esta é a minha", acrescentou.

A atriz, que é casada com o encenador Celso Cleto, "o amor da sua vida", revelou ainda que, em 2010, sentiu ter experienciado um milagre quando foi ver o papa a Fátima.

"Foi maravilhoso, foi o momento mais marcante da minha vida e onde se dá o milagre. Nessa semana, estivemos em Fátima, eu, o meu marido e os meus sogros. Fui pelo lado histórico, pela devoção, não propriamente pela simpatia pelo Papa Ratzinger", começou por explicar.

"Quando nós estamos à espera dele, dá-se uma atmosfera mística e toda a gente teve a sensação que havia algo no ar mais forte do que nos. Eu não estava preparada emocionalmente para aquele momento. Passada meia hora, o papa entra no papa-móvel, vai à capelinha e foi um momento de silêncio", continuou.

"Foi o momento em que eu revi a minha vida toda, como se estivesse a ver um filme. Consegui ver a luz. Era assustador sentir-me tão vulnerável e tão arrebatada. Queres por a razão a funcionar, mas há algo mais forte do que tu. Foi o avivar da minha fé, foi um novo batismo. Senti que me encontrei", rematou.

A atriz falou ainda sobre a batalha contra o cancro e a forma como a sua fé foi fundamental para ultrapassar esta fase, ora veja o vídeo abaixo.