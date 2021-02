Júlia Palha, Carolina Carvalho e José Mata formam um triângulo amoroso em A Serra, a próxima novela da SIC, que tem estreia marcada para a breve. Os três atores estiveram esta segunda-feira, 8 de fevereiro, no programa Casa Feliz e levantaram um pouco do véu da trama que marca o regresso de Sofia Alves à estação de Paço de Arcos.

"Eu acho que, desde o primeiro episódio, esta novela vai agarrar principalmente pela história", referiu José Mata, reforçando que a trama tem "um elenco incrível. O melhor elenco de sempre da SIC".

"Tendemos a associar telenovela aos típicos clichês e ao já sabes o que vai acontecer e aqui não é assim. Tu, de repente, vês alguém que faz parte de um triângulo amoroso - como a personagem do Zé - com dúvidas reais, como as de todas as pessoas...Eu acho que é isso que vai prender. É haver verdade, não haver só os típicos clichês de telenovela". acrescentou Júlia Palha.

De salientar que além de José Mata, Carolina Carvalho, Júlia Palha e Sofia Alves, a trama - que tem como cenário de fundo a Serra da Estrela - conta com nomes como Soraia Chaves, Virgílio Castelo, João Carvalho, António Pedro Cerdeira ou Manuela Couto.

