Já está no ar a nova aposta da SIC. A novela 'A Serra' estreou esta segunda-feira, dia 22 de fevereiro, e, pouco tempo antes, Daniel Oliveira esteve à conversa com os jornalistas, numa conferência de imprensa, onde não poupou elogios ao projecto e explicou as razões que o distinguem.

Júlia Palha, José Mata e Carolina Carvalho revelam detalhes da próxima novela da SIC

"A novela é um género que funciona muitas vezes como um espelho da sociedade. Tem que ter a capacidade de sentir a sociedade em cada momento", começou por dizer. "Tem uma história que é recheada de segredos e é passada numa zona do país que é muito pouco explorada na ficção nacional".

Do elenco de luxo fazem parte Sofia Alves, Júlia Palha, José Mata, Carolina Carvalho, entre muitos outros que compõem aquela que o diretor-Geral de Entretenimento e Diretor de programas da SIC considera uma história "muito rica do ponto de vista narrativo".

"Consegue conjugar na mesma cena registos diferentes. Na mesma cena há registos dramáticos e de comédia. Tem uma teia de enredo nas diferentes personagens e diferentes núcleos, que ficou bem patente neste primeiro episódio. Acredito que esta novela, pela solidez que apresenta, é uma aposta ganha", rematou.

