Sofia Alves é o novo rosto da SIC. A atriz está de volta ao canal de Paço de Arcos 20 depois de ter participado na série Jornalistas. A revelação foi feita esta terça-feira, 1 setembro, no programa Casa Feliz, onde Sofia Alves anunciou que vai participar na nova novela da SIC, cujas gravações arrancam em novembro.

"Estar de volta à SIC, 20 anos depois, é uma grande alegria. A partir de agora, vão poder ver-me muitas vezes porque abraçar grandes projetos, grandes projetos de ficção. Fiquem desse lado. Estou muito feliz", confidenciou, em declarações à SIC.

Nascida em Luanda, Angola, a atriz fez vários trabalhos em televisão, cinema e teatro. Tornou-se conhecida do público português em 1993, na novela A Banqueira do Povo, tendo participado ainda em produções como Os Lobos (1998), Olhos de Água (2001), A Jóia de África (2002), Flor do Mar (2008) e Massa Fresca (2016). No cinema participou em películas como Vale Abraão (1993), de Manoel de Oliveira, e o Fim da Inocência (2017), de Joaquim Leitão, enquanto que no teatro integrou o elenco de peças como A Casa do Fim da Linha (2013), A Dama das Camélias (2016) e A Loja do Ourives (2020).

Recorde-se que nos últimos quatro anos, Sofia Alves esteve afastada dos ecrãs, tendo dividido o seu tempo entre a família e o teatro.