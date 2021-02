Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 18 de janeiro, Rita Ferro Rodrigues deu novidades aos seguidores.

Depois de ter estado infetada com a Covid-19, a jornalista encontra-se agora recuperada e junto da sua família - um momento que fez questão de marcar nas redes sociais.

»RITA FERRO RODRIGUES FAZ ATUALIZAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO FILHO: “TÊM SIDO DIAS DUROS”«

"Caras de felicidade que dizem tudo. Finamente todos juntos. Duda a recuperar muito bem (foi o nosso fotógrafo!) eu terminei isolamento e no meio disto tudo tive a sorte de não ter um único sintoma (mas nem por isso o vírus me assusta menos, sobretudo depois do que vimos e vivemos) (...) Estamos de volta!", escreveu na legenda do conjunto de fotografias que pode ver abaixo.

Recorde que o filho de Rita Ferro Rodrigues, Eduardo, teve de ser operado de urgência recentemente - saiba mais aqui.

Reprodução Instagram, DR