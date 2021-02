Instagram

Rita Ferro Rodrigues está a passar por um momento delicado. O seu filho mais novo, Eduardo, de dez anos, teve de ser operado de urgência e a comunicadora contou tudo nas redes sociais.

“No dia 31 de Janeiro o Duda acordou com fortes dores abdominais e vómitos. Foi operado de urgência a um Divertículo de Meckel no Hospital de Santa Maria. Foi testado ao Covid (assim como eu para o conseguir acompanhar no internamento). Negativos. Infelizmente a recuperação teve um contratempo e esta segunda-feira o Duda voltou ao bloco para uma segunda intervenção - testou de novo negativo. Eu, como manda o protocolo, fui testar com ele para o acompanhar durante mais uma semana de internamento (esta recuperação é dose para qualquer adulto, podem imaginar uma criança). O meu teste de ontem veio positivo. Não tenho nenhuma justificação, passei a viver no hospital, não vou a casa, não vejo ninguém. É o que é. Estamos neste momento os dois juntos na zona de isolamento. Eu estou bem e sem sintomas ele também, ‘apenas’ ainda a recuperar das duas intervenções. Sinto que entrámos os dois numa guerra e que daqui sairemos juntos, mais fortes, mais resistentes e melhores pessoas”, começou por escrever Rita Ferro Rodrigues.

“Peço a todas as pessoas que respeitem a nossa privacidade - se não falei até agora foi por isso mesmo mas também sei que quem gosta de nós estranhou o silêncio e merece uma justificação. A intimidade da saúde de uma criança deve ser protegida. Eu estou aqui de espada de amor na mão a dar tudo para que ele volte para casa o mais depressa possível, e se volte a sentar no sofá da sala a despachar iogurtes com bolachinhas uns atrás dos outros. Estou profundamente grata ao Serviço Nacional de Saúde mas sobre isso falarei depois (…) E por favor media e afins, respeitem o momento que estamos a passar”, apelou.

Eduardo é fruto do casamento da antiga apresentadora da SIC com o assistente de realização e agora apresentador de televisão Rúben Vieira.