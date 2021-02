Instagram

Rita Ferro Rodrigues anunciou esta quarta-feira, 10 de fevereiro, que o seu filho mais novo, Eduardo, de dez anos, foi operado de urgência no final de janeiro e complicações na recuperação obrigaram a que voltasse novamente ao bloco operatório no início desta semana. Saiba tudo AQUI!

Hoje, a comunicadora voltou a recorrer às redes sociais para retribuir o carinho que tem recebido e dar novidades acerca do estado do filho. “Dudinha a recuperar lentamente das suas duas cirurgias - têm sido dias duros mas acreditamos que o pior já passou. Duros para nós, mas também para o pai e manos que não nos podem ver por questões de segurança mais que compreensíveis”, começou por escrever Rita, referindo-se ao marido, Rúben Vieira, à filha, Leonor, e ao enteado, Miguel.

“Estamos acompanhados por uma armada invencível - representativa de tantas outras equipas de excelência do tesouro de todas e todos que é o SNS. A nossa armada é comandada por uma mulher excecional, a Dra. Miroslava Gonçalves. É através dela que agradeço a cada uma das pessoas que ao longo destes 11 dias têm tomado conta do meu filho querido (e de mim). Estou bem, assintomática. Foi só mais uma recente partida desta nossa já longa aventura. O meu foco é a recuperação total do meu pintainho, que me confirma a cada hora que passa que a coragem se esconde tantas vezes nos corpos mais pequeninos. Todos os dias se supera. Estamos na luta e queremos dar força a todos os que estão, seja porque razão , a lutar também. Daqui de Santa Maria enviamos toneladas de amor e esperança para todos e um obrigada emocionado pelo carinho que nos têm enviado. Acreditem, a boa energia atravessa as paredes da unidade de isolamento e tem um efeito mágico de elixir de cura”, concluiu a antiga apresentadora da SIC.