Rita Ferro Rodrigues viveu nas últimas duas semanas momentos de grande angústia. O seu filho mais novo, Eduardo, de dez anos foi operado duas vezes – primeiro de urgência e depois para corrigir uma complicação da primeira cirurgia (saiba mais sobre o que aconteceu AQUI) e, durante o internamento que acompanhou de perto, a antiga apresentadora da SIC testou positivo à Covid-19.

Agora que a pior fase já ficou para trás, a profissional de televisão conta como foram estes dias e agradece todo o apoio que ambos receberam. “Já estamos em casa. A recuperação do Duda será lenta e feita de amor. Vivemos os 15 dias mais duros das nossas vidas. Todas as pessoas que já sentiram um filho muito doente sabem do que estou a falar. As outras, as que julgam, as que vivem do ódio, da crueldade, da mentira - até numa circunstância destas - não interessam. Nunca entenderão. Vivemos também, nestes 15 dias de internamento, por estranho que possa parecer, a maior lição de amor, igualdade e solidariedade das nossas vidas. Nunca conseguiremos agradecer o suficiente aos que, hora a hora cuidaram de nós no Hospital de Santa Maria, um dos exemplos máximos da excelência do Serviço Nacional de Saúde. Miroslava (como agradecer?) Mariana, Marta, Ana, Catarina, Vasco, Helena, Bela, Isabel, Vitor, entre estes nomes (e são apenas alguns) estão médicos, auxiliares, enfermeiros, técnicos de diagnóstico, queria dizer o nome de todas e todos, trabalham por turnos de dedicação e ternura - tanta qualidade e empenho- tanto amor caramba... tanto amor”, começou por descrever na sua página de Instagram.

“Tanto amor. Como se agradece isto? O abraço impossível em tempos de Covid e ainda assim sempre presente. As lágrimas engolidas e amparadas na angústia - e nem as viseiras e fatos de astronauta barravam a ternura e suporte sempre presentes”, prosseguiu, assumindo que foram dias de grande preocupação e medo.

“Eu pude estar ao lado do meu filho porque todas as crianças podem estar acompanhadas - mesmo em tempo de pandemia - em internamento. E testemunhei a dedicação imensa com que os doentes maiores de idade são acompanhados porque não podem ter a família por perto. Que força, que beleza, acreditem: ali ninguém está sozinho. Nunca esquecerei o que vi e ouvi. Tanto amor. Aos que entendem o que estou a dizer, aos que nos encheram de força e carinho desse lado, aos amigos presentes , aos que se revelaram, aos afectos que fizemos para a vida em Santa Maria: obrigada do fundo do coração. Não nos esqueceremos”, promete ainda Rita Ferro Rodrigues.

“A todas as pessoas internadas, a todos os familiares em angústia pela distância imposta pelo vírus: eu vi as mãos dadas de amor, ouvi as palavras ao ouvido, senti as mãos de outros dando festas nos cabelos dos nossos. Tenham esperança e coragem: pode faltar muita coisa, mas o amor é avassalador. OBRIGADA”, concluiu.

De referir que Eduardo é fruto do casamento de 14 anos da comunicadora com o assistente de realização e apresentador de televisão Rúben Vieira. Rita é ainda mãe de Leonor, de 18 anos, e o marido tem também um filho de uma anterior relação, Miguel.

