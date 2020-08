Parece que Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio estão mesmo a viver um romance discreto, embora ainda nenhum dos dois o tenha confirmado. Depois do ator ter sido fotografado na praia com a cadela da irmã da apresentadora da SIC Carolina Patrocínio, veio a público um vídeo onde estão lado a lado.

Esta terça-feira, dia 18 de agosto, Bárbara Bandeira partilhou um vídeo no Instagram de um jantar com vários amigos onde se pode ver Rita Patrocínio ao lado de Tiago Teotónio Pereira, com quem namora há quase um ano, de acordo com vários meios de comunicação social nacionais.

Rita ainda tentou esconder o rosto, colocando a mão à frente, mas não passou despercebida como pode ver no vídeo acima.