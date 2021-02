Gilbert Carrasquillo

Esta segunda-feira, 8 de fevereiro, Paris Hilton esteve presente num tribunal de Utah, nos Estados Unidos, para testemunhar contra o Provo Canyon School, um colégio interno/centro de tratamento psiquiátrico, onde morou durante 11 meses.

Segundo a People, a 'socialite' de 39 anos emocionou-se ao falar sobre a sua experiência e recordar as suas memórias mais traumáticas, reveladas pela primeira vez no ano passado, no documentário 'This Is Paris'. Jovem problemática, os pais de Paris mandaram-na para o colégio interno para milionários quando tinha 16 anos e foi aí que os alegados abusos físicos e psicológicos começaram.

"O meu nome é Paris Hilton, sou uma sobrevivente de abuso institucional e falo hoje em nome de centenas de milhares de crianças atualmente em instituições de cuidados residenciais nos Estados Unidos", começou por dizer a americana no depoimento em tribunal. "Nos últimos 20 anos, tenho um pesadelo recorrente no qual sou sequestrada no meio da noite por dois estranhos e sou revistada e trancada numa instalação. Gostaria de poder dizer que esse pesadelo assustador foi apenas um sonho, mas não foi."

"Fui abusada verbalmente, mentalmente e fisicamente todos os dias. Fui isolada do mundo exterior e tiraram todos os direitos humanos de mim", continuou.

Paris também contou que era forçada pelos funcionários do colégio a tomar medicamentos que a deixavam "entorpecida e exausta". "Não respirei ar fresco nem vi a luz do sol durante 11 meses. A privacidade era zero: cada vez que eu usava a casa de banho ou tomava banho, era vigiada. Aos 16 anos – como uma criança – sentia os olhos penetrantes deles a fitar o meu corpo nu. Eu era apenas uma criança e sentia-me violada todos os dias", lamentou.

A 'socialite' terminou fazendo um apelo para que as autoridades estejam mais vigilantes em relação ao estabelecimento. "Falar de algo tão pessoal era e ainda é assustador. E eu não posso dormir à noite sabendo que há crianças que estão a sofrer os mesmos abusos que eu e tantos outros passámos. Nem vocês podem. Eu sou a prova de que dinheiro não protege contra abuso."

Contatado pela revista People para responder às acusações de Paris Hilton, o colégio declarou: "Inaugurada originalmente em 1971, a Provo Canyon School foi vendida em agosto de 2000. Portanto, não podemos comentar sobre as operações ou experiências dos pacientes antes dessa altura."