Gilbert Carrasquillo

Esta quinta-feira, dia 21 de janeiro, Paris Hilton usou as suas redes sociais para partilhar fotografias suas nunca antes vistas.

A socialite, que revelou recentemente no documentário 'This is Paris' que foi vítima de abusos quando frequentava o estabelecimento correcional Provo Canyon School, no Utah, partilhou imagens de quando tinha apenas 18 anos.

"Estas fotografias foram tiradas aos 18 anos depois de ter regressado a casa após as experiências horríveis por que passei. Posso ver a dor no meu olhar. Estava tão traumatizada que fingi que estava tudo bem de forma a bloquear as memórias dolorosas. Olhando para isto agora, sei que iria ficar muito orgulhosa da adulta em que me iria tornar. Ser corajosa para usar a minha voz, marcar a diferença e salvar crianças", pode ler-se na legenda.

Leia ainda: Esta é a verdadeira voz de Paris Hilton? 'Socialite' revela interpretar personagem de "loira burra" como entretenimento