Gilbert Carrasquillo

A propósito do seu mais recente documentário 'This is Paris', Paris Hilton fez relações chocantes sobre a sua infância em entrevista ao The Times, mas a socialite não se ficou por aqui.

Em entrevista à revista PEOPLE, a socialite contou que viveu várias relações abusivas com muitos ex-namorados.

"Eu passei por múltiplas relações abusivas. Fui estrangulada, bateram-me, agarraram-me de forma agressiva. Passei por coisas que ninguém deveria", começou por dizer. "Habituei-me tanto a este comportamento abusivo que me fez sentir que era normal", explicou, revelando que não se apercebia logo do comportamento agressivo dos namorados. "Eles pareciam todos muito simpáticos e depois revelavam-se. Ficavam com ciúmes, defensivos ou tentavam controlar-me. Chegava a um ponto que se tornavam física e psicologicamente abusivos".

"Eu não sabia o que era o amor ou uma relação. Pensava que eles ficavam loucos porque gostavam de mim. Olhando para trás, não acredito que alguém me tratou assim", explicou ainda.

Axelle/Bauer-Griffin