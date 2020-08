James Devaney

Recentemente, Paris Hilton fez relações chocantes em entrevista ao The Times, a propósito do seu mais recente documentário 'This is Paris'.

A famosa socialite revelou que foi uma adolescente problemática e que com apenas 16 anos foi enviada para um estabelecimento correcional no Utah, o Provo Canyon School. Durante a sua estadia, Paris contou, pela primeira vez, ao jornal britânico que sofreu vários abusos físicos e tortura psicológica.

"Estavam sempre a fazer sentir-me mal e intimidavam-me. Fui vítima de bullying. Acho que o objetivo dos funcionários era deprimir-nos e, fisicamente, eram abusivos. Batiam-nos e estrangulavam-nos. Pretendiam instigar-nos medo para que não lhes desobedecessemos", contou.

A herdeira do grupo empresarial Hilton Worldwide Holdings Incorporated contou ainda que se sentia como uma prisioneira e que tinha ataques de pânico: "Não o desejo a ninguém".

"As pessoas acham que me conhecem mas ninguém sabe quem eu sou", assegurou ainda a socialite.

Recorde-se que em janeiro deste ano, Paris Hilton assumiu o namoro com Carter Reum. A empresária vive momentos felizes ao lado do namorado, tal como é visível na sua conta oficial do Instagram.

Gilbert Carrasquillo