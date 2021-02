Reprodução Instagram, DR

Neymar esteve envolvido em polémica após juntar 500 pessoas numa festa clandestina. Em entrevista para o canal francês LCI, o jogador brasileiro falou sobre o seu nível de maturidade ser posto em causa porque gosta de festejar.

“Quem é que não gosta de festa? Todas as pessoas gostam de se divertir. Eu sei quando posso ir, quando posso fazê-lo e quando não posso", afirmou.

"É o contrário do que as pessoas pensam, de que sou imaturo, de que não sei o que estou a fazer”, continuou. O atacante explicou que o seu lado mais festivo é uma forma de fugir à pressão que sente em campo. “Se ficares com a cabeça focada a 100% em apenas jogar futebol, na minha opinião, vais acabar por explodiro. Este é o meu momento de relaxar, de ficar calmo… Nunca vou deixar de fazer isso”, garantiu.