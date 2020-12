Instagram

Em plena pandemia, Neymar está a dar que falar por querer organizar uma festa para se despedir de 2020 com pompa e circunstância. Inicialmente, o jogador do Paris Saint-Germain tinha em mente reunir 500 convidados no Rio de Janeiro, Brasil, mas depois dos seus planos serem tornados públicos pela imprensa brasileira acabou por recuar e reduziu a lista a 150 pessoas.

“A realização do evento se dá cumprindo todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos”, garantiu a Agência Fábrica, responsável pela organização do evento, num comunicado citado pela Reuters.

A ideia de realizar uma festa desta dimensão em plena pandemia causou ainda mais polémica porque o Brasil é o terceiro país mais afetado do planeta pelo novo coronavírus, contando já com mais de 7,5 milhões de infetados e 192 mil mortes.