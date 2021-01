Foc Kan

Esta semana surgiram rumores de que Neymar e Bruna Marquezine estariam novamente junto, algo que deixou os fãs em êxtase.

A especulação ganhou força depois de alguns fãs repararem que as fotografias do casal estavam novamente visíveis na conta oficial do Instagram do jogador de futebol, algo que Neymar já explicou, em declarações ao site Hugo Gloss.

"Não desarquivei nada, nem sei mexer nisso. Nunca mexi em foto nenhuma. [A Bruna] Fez parte da minha vida e não há motivo para apagar ou arquivar. Isso foi algo do Instagram", revelou.