João Maria Catarino

Sónia Tavares revelou recentemente que a sua mãe, que tem uma idade já avançada, sofre de demência e já não a reconhece. Esta condição faz com que precise de cuidados específicos e vigilância constante que não é compatível com a vida normalmente agitada da artista.

Contudo, a pandemia Covid-19 veio alterar a sua realidade, uma vez que, tanto ela como o marido, Fernando Ribeiro, estão sem fazer espetáculos há quase um ano e foi preciso fazer alguns ajustes para conseguir manter a estabilidade financeira. E uma desses mudanças foi precisamente tirar a mãe da instituição onde se encontrava há anos para a colocar noutra com mensalidade mais acessível. “Tive de mudar a minha mãe de instituição. A minha mãe é muito velhinha e não pude continuar a pagar os privilégios que ela tinha, onde estava, e tive de a mudar para outra. As coisas são muito complicadas, mas temos de tentar continuar a trabalhar, sorrir e levantarmo-nos todos os dias com esperança. É isso que nos faz andar para a frente", confidenciou a vocalista dos The Gift, de 43 anos, à revista TV Guia.

“É uma dupla preocupação. Felizmente, eu e o Fernando temos algumas coisas que, paralelamente, vamos podendo fazer. Algumas colaborações que nos vão ajudando a manter o ânimo e a perceber que as coisas abrandaram, mas não pararam. As pessoas estão desejosas de ver os músicos. Fiz colaborações, fiz 'A Máscara'. O Fernando tem uma editora de livros e de discos... Vamos tentando. Obviamente que tivemos de nos readaptar", assumiu ainda Sónia Tavares, reconhecendo a dificuldade de equilibrar as finanças de uma casa que vive essencialmente do mundo do espetáculo, que tem sido um dos setores mais afetados pela pandemia.

Recorde-se que, numa conversa franca com Manuel Luís Goucha, a artista revelou, emocionada, que nem sempre é fácil lidar com a doença da mãe: “Aquela pessoa não é a minha mãe, é outra pessoa. Como é que a minha mãe não se lembra de mim? Ensinou-me a maquilhar, aquelas coisas de miúda… e, agora, não se lembra de mim. É complicado. Estou a perdê-la. Já a perdi. Sempre que a visito, saio destroçada. Já não está neste mundo".

De referir que a vocalista dos The Gift e o vocalista dos Moonspell estão juntos desde 2009, quando trabalharam no projeto Amália Hoje. Desta união, oficializada em 2017, nasceu Fausto, de oito anos.