Reprodução Instagram, DR

Sónia Tavares é a próxima convidada de Rita Ferro Rodrigues no programa Elefante de Papel - uma rubrica onde a jornalista entrevsita algumas figuras públicas.

No teaser de apresentação do episódio, que Rita Ferro Rodrigues partilhou na sua conta de Instagram - e que pode ver abaixo - a artista revela como é viver com fibromialgia, uma doença crónica que provoca dores no corpo.

"Eu sinto - e sinto desde miúda, sempre senti - dores no corpo sem explicação. Parece que me estão a congelar os ossos por dentro e se alguém chegar aqui com um martelinho e faz...", começou por afirmar.

Sónia Tavares revelou ainda que já chegou a atuar em absoluto sofrimento físico.

LEIA TAMBÉM: Sónia Tavares recorda o dia do casamento e mostra vestido de noiva: "Tinha 'borboletas' no estômago"