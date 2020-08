Instagram

Sónia Tavares parece não ter começado bem o fim de semana. A cantora publicou, na sua conta oficial do Instagram, um vídeo onde surge visivelmente chateada e na legenda explicou: "Esta é a cara de quem se levantou no domingo de manhã para ir trabalhar lá na capital, gastou 20 paus de gasolina e bateu com o nariz na porta, porque afinal era só amanhã. Saloia um dia..."

Sem adiantar grandes pormenores sobre o compromisso profissional falhado, a vocalista dos 'The Gift' acabou por arrancar algumas gargalhadas ao seus seguidores.

Veja o vídeo em baixo.