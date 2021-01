SIC

António Cordeiro morreu este sábado, 30 de janeiro, aos 61 anos. A notícia foi confirmada por fonte próxima da família à revista TV7 Dias e, entretanto, a atriz Isabel Medina também já reagiu à sua morte nas redes sociais. “Querido António Cordeiro. Descansa na Luz e em Paz. Obrigada por teres cruzado o meu caminho e até sempre. Querida, maravilhosa Lena, abençoada sejas, pelo teu amor e dedicação, sempre de sorriso pronto. O António teve uma grande companheira!”, escreveu.

O artista português, que tinha sido diagnosticado com Paralisia Supranuclear Progressiva há quatro anos, tinha sido hospitalizado na manhã desta sexta-feira, dia 29, no Hospital de Santa Maria e acabou por não resistir.

Recorde-se que em abril do ano passado, a mulher do ator, Helena Almeida, foi ‘obrigada’ a interná-lo na Casa do Artista por já não conseguir cuidar dele sozinha. Em novembro último, apesar de saber que a situação era delicada, Helena mostrava-se feliz por ter visto o marido a recuperar de uma pneumonia bacteriana que o obrigou a um longo período de internamento hospitalar. Saiba mais AQUI!

