Reprodução Instagram, DR

José Raposo mostrou estar revoltado e desiludido com a comunicação social em Portugal por ter dado pouca atenção à morte do locutor Carlos Duarte.

Numa publicação que fez na sua conta de Instagram neste sabádo, 15 de agosto, o ator começou por escrever: "O CARLOS DUARTE foi a VOZ que acompanhou as vidas de milhões de nós, e que ficou registada nas nossas memórias. Soube por um post do meu amigo Frederico Corado que tinha morrido, e nenhuma referência se faz nos noticiários deste país!".

"Convivi com ele pelos anos 90, tendo-me sido apresentado pelo amigo comum António Cordeiro. Se pudesse apagava este ano do calendário, por tudo o que se passa e por tantas perdas de pessoas que me são queridas... resta dizer que se tratava de facto de um um homem genuínamente puro!", rematou.

O silêncio em relação a esta morte, de um homem que marcou o país graças à sua voz, já tinha valido a revolta do encenador Frederico Corado.

"Ao saber da morte do meu amigo Carlos Duarte pesquisei se haveria alguma coisa sobre ele na Internet e cheguei à conclusão que as vozes são mesmo invisíveis", revelou na sua conta de Instagram.

Recorde que Carlos Duarte foi um importante locutor que deu voz a diversas campanhas de publicidade.

Reprodução Instagram, DR