A viver nos Estados Unidos há já alguns anos, Sara Sampaio encontra-se atualmente em Portugal e não escondeu a sua indignação ao saber que estava a ser realizado um encontro de militantes do Chega perto da sua casa, no Porto. "Ontem à noite cheirava muito a m**** aqui perto de minha casa. Já percebi porquê... houve um comício do chega aqui ao lado", escreveu na sua conta de Twitter, onde acabou por ser insultada e respondeu à letra. VEJA AQUI!

Ora, quem não gostou de ler estas declarações da top model portuguesa mais internacional da atualidade foi a atriz Maria Vieira, que também recorreu às redes sociais para partilhar a sua opinião. “Esta sirigaita, que é paga para despir e vestir roupa e para pousar seminua e figurar em capas de revistas dirigidas a leitores pouco exigentes, escreveu este pedaço de prosa badalhoca e insultuosa nas redes sociais para obter mais uns ‘likes’ daquelas pessoas mais ou menos tontas que lhe passam cartão”, começou por escrever.

“É claro que milhares de portugueses, não apenas os simpatizantes, militantes e eleitores do Chega, mas todas as pessoas civilizadas, bem-educadas e decentes, se sentiram surpreendidas, enojadas e insultadas com esta «dedicatória» elaborada por tão delicada criatura, de cujos lábios pintados de encarnado jamais esperariam escutar semelhante vernáculo escarrado”, prosseguiu a comediante, que já é conhecida pelas suas publicações polémicas nas redes sociais.

“Agora, imaginem se tivesse sido eu a autora destas singelas palavrinhas e as tivesse dirigido aos simpatizantes do PS, do PCP ou do BE? O que já teria sido dito pela comunicação social sobre a minha pessoa? E o que diriam os artistas fofinhos e do bem que se incomodam tanto e que tanto criticam as minhas opiniões políticas e a minha severa oposição a este governo que vem destruindo Portugal desde 2015?”, acrescentou Maria Vieira antes de rematar: “Fico agora à espera que aqueles humoristas puxa-saco da Esquerda, do António Costa e do Marcelo [Rebelo de Sousa], que vivem à custa do dinheiro público injetado nas televisões, nas rádios e nos jornais, façam umas graçolas despeitadas sobre estas declarações da Sara Sampaio. Mas acho que vou ter de esperar sentada…”.