Depois de André Ventura ter tecido comentários machistas sobre a deputada Marisa Matias, uma onda de apoio deu aso ao movimento #VermelhoEmBelem que contou com a grande camada artística a participar - conheça aqui os pormenores.

Rita Ferro Rodrigues, que rapidamente se juntou ao movimento, aproveitou este sábado para desabafar sobre o sucedido.

"Quero muito que não seja só uma trend porque me sinto tão feliz e emocionada - no meio desta p*rra toda - de ver tanta gente boa - mulheres e homens - unidas/os contra o sexismo/machismo e contra as forças anti-democráticas", começou por escrever.

"Pessoas boas de esquerda e de direita, pessoas boas que entendem qual o menor denominador comum que as une - os valores humanistas, igualitários, democratas. Os valores que nos fazem gente decente mesmo quando discordamos. Sobretudo quando discordamos... mas não sobre questões desta importância", continuou.

A jornalista, que costuma abordar estes temas em muitas das suas publicações, não se conteve acerca daqueles que optam por "ficar calados": "Também existem os silêncios habituais de quem nunca se compromete porque estar a meio da ponte é sempre mais proveitoso: não causa incómodos. Mas até essas e esses já nos habituaram à sua cobardia... adiante".