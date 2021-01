Reprodução Instagram, DR

Sara Sampaio surpreendeu os internautas esta terça-feira, 19 de janeiro, ao fazer algumas declarações polémicas sobre André Ventura. A modelo, que está atualmente no Porto, não teve papas na língua depois de saber que o candidato da extrema-direita tinha dado um comício junto da sua zona de residência.

"Ontem à noite cheirava muito a m**** aqui perto de minha casa. Já percebi porquê... houve um comício do chega aqui ao lado", escreveu na sua conta de Twitter.

Este tweet veio no seguimento de outro, com uma série de fotografias onde surgia André Ventura e alguns apoiantes a fazer o gesto de saudação nazi, que Sara já tinha feito questão de comentar: "É assim que começa! Que nojo!".

Depois de não ter poupado nas críticas, a modelo portuguesa sofreu uma série de ataques pessoais por apoiantes do partido. Mas nem isso a deixou calada: "Bem os fascistas, machistas, racistas, etc, saíram todos da toca!

"Parece que ofendi muitos egos de m**** aqui! Se a carapuça serve... uns mandaram-me de volta a cozinha, outros para me dedicar só à moda, uns até me chamaram de pêga! Podem me chamar o que quiserem... Eu continuo ter o direito à minha opinião e vocês não deixam de ser uma vergonha gente", declarou sem medos.

Apesar das críticas, Sara também recebeu uma série de elogios por se manifestar, sem receio, contra este tipo de afirmações.