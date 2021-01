Tudo começou quando Catarina Furtado deu a sua opinião sobre a moção da convenção do Chega onde foi proposta a retirada dos ovários a mulheres que escolham abortar. Maria Vieira atacou o rosto da RTP apelidando-a de 'lambisgoia e uma avençada socialista' que apenas lia telepontos. A comunicadora sempre optou pelo silêncio até agora.

Confrontada novamente com as ofensas de Maria Vieira pela TV Guia, a apresentadora acabou por comentar o assunto. "Só tenho uma coisa a dizer sobre a Maria Vieira: acho que precisa de ajuda e não é de um partido (...) Conheci muito bem a Maria Vieira. Era uma colega fantástica, foi bailarina no 'Dança Comigo' [programa RTP] e tinha imensa graça. Hoje, ela precisa de ajuda", sublinhou a apresentadora que afirmou nunca ter contactado a atriz.

"Acho que é ofensivo(...)Coitadinha... A sério. Houve várias pessoas que já foram também o seu alvo: o Ricardo Araújo Pereira, o Nuno Markl", listou como exemplo à revista.

Reprodução Instagram, DR