Reprodução Instagram, DR

Depois dos representantes de Rupert Grint terem confirmado o nascimento da primeira filha, foi a vez de Devon Murray. O ator que interpretou a personagem Simas Finnigan nos filmes inspirados nos livros de J.K. Rowling anunciou o nascimento do primeiro filho no passado dia 2 de janeiro.

Hoje, aos 32 anos, Devon revelou também o nome e o sexo do bebé, fruto da relação com Shannon McCaffrey Quinn. “A minha vida mudou para sempre. A Shannon deu à luz o nosso lindo menino Cooper Michael Murray”, escreveu na legenda da fotografia acima.

“Os dois estão ótimos após um longo trabalho de parto com alguns momentos intensos no fim. Ainda é difícil de compreender que o nosso menino já está aqui. Mal posso esperar para começar a construir memórias com a Shannon e o Cooper enquanto começamos a nossa família”, acrescentou.

“Estou maravilhado com a Shannon, ela é a minha heroína. Tenho muito orgulho dela e de tudo o que ela passou. Quero os dois logo em casa. Vou amá-los para sempre até o fim”, rematou.

É importante relembrar que após o fim da saga 'Harry Potter', em 2011, Devon voltou a trabalhar na sua área, a criação de cavalos, e participou apenas num filme, 'Damo & Ivor: The Movie', lançado em 2018 no Reino Unido.

Ian West - PA Images