Michael Loccisano

Rupert Grint, ator da famosa saga Harry Potter, decidiu aderir ao Instagram e para assinalar a sua estreia na rede social, decidiu brindar os seus seguidores com uma publicação especial. O britânico partilhou uma fotografia da filha e aproveitou para revelar o nome da menina, que nasceu em maio deste ano.

"Hey Instagram... Apenas dez anos atrasado, mas aqui estou eu. [...] Aqui, para apresentar a Wednesday G. Grint”, pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde-se que a menina é fruto do relacionamento do ator com Georgia Groome. O casal está junto deste 2011.

Reprodução Instagram, DR