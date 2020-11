A vida de Emma Watson sempre foi muito preenchida mediaticamente devido ao êxito massivo dos filmes da saga Harry Potter. Talvez por isso a atriz tenha decidido nunca comentar a sua vida privada e os seus relacionamentos. Esta semana, em Londres, Emma Watson foi fotografada por paparazzi ao lado do namorado.

O casal foi fotografado na rua depois de irem buscar café. Na maioria das fotografias ambos surgem de máscara, o Leo Robinton chega a retirar a mesma a um certo momento.

O empresário de Los Angeles namora com a atriz há pouco mais de um ano. Raramente os dois são vistos juntos. Leo terá eliminado a sua presença nas redes sociais quando foram libertadas as primeiras imagens do casal a beijar-se.

