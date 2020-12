Instagram

Ljubomir Stanisic não baixa os braços perante a crise que se instalou no setor da restauração por causa da Covid-19. Além de ter dado a cara em manifestações de defesa dos direitos dos empresários, de ter feito greve de fome em frente à Assembleia da República até conseguir ser ouvido pelos governantes, também faz o que está ao seu alcance para ajudar diariamente.

Instagram

Esta segunda-feira, dia 28, o famoso chef jugoslavo lançou um apelo nas redes sociais para encontrar trabalho para um jovem que estava a morar na rua, depois da sua vida dar uma volta por causa da Covid-19. “Este é o Leonardo Souza. 19 anos. Até há pouco tempo, o Leonardo era ajudante num restaurante de sushi na Nazaré. Entretanto, com a crise que tem afectado a restauração, perdeu o emprego e de repente, sem ajudas nem rendimentos, viu-se obrigado a mudar para o Porto para procurar uma oportunidade. Mas a oportunidade não surgiu e o Leonardo acabou a viver na rua. Foi graças à Rita que, para além de levar roupa quente e comida ao Leonardo, tem partilhado a sua história nas redes sociais, o descobri.

O Leonardo tem experiência de trabalho em hotelaria e o sonho dele é voltar a trabalhar nesta área (embora esteja disponível para trabalhar em qualquer área). Por isso, peço a quem quer que tenha uma oportunidade de trabalho para o Leonardo que contacte a Rita. Não sei se conseguimos ajudar todos os Leonardos. Mas sei que este precisa de uma oportunidade agora. Vamos lá contrariar este ano de merda e criar algo de bom em 2020!”, escreveu Ljubomir Stanisic no Instagram, onde também partilhou uma fotografia do jovem.

Horas depois, na mesma rede social, o chef do 100 Maneiras fez uma atualização e revelou que a situação do jovem tinha sido resolvida: “EMPREGADO!! O Leonardo já encontrou trabalho no Wowo Sushibar no Algarve. Muito, muito, obrigado. Emocionado por assistir a esta corrente de solidariedade. Uma ajuda de cada vez e, juntos, vamos lá!!”.

Também a equipa do restaurante que resolveu dar a mão a este jovem em situação difícil deixou um comentário na publicação. “Informamos que a situação do Leonardo está resolvida. Amanhã ele irá seguir para o Algarve e irá fazer parte da nossa equipa. O alojamento vai ser providenciado por nós, bem como a sua alimentação. Obrigado a todas as partilhas. Toda a nossa equipa está de coração cheio por poder ajudar este jovem. Um obrigado a todos”.