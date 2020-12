1 / 5 Instagram 2 / 5 Instagram 3 / 5 Instagram 4 / 5 Instagram 5 / 5 Instagram

“’Nenhum homem é uma ilha’. E se isso é verdade sempre, é mais-que-verdade na hora de receber a nossa primeira estrela Michelin. Antes de agradecer ao Guia, desculpem-me, tenho de agradecer às mulheres e aos homens que me acompanham. Àqueles que estão ao meu lado, hoje e sempre. Não conquistamos nada sozinhos... e essa é a grande beleza da vida!”, começou por escrever Ljubomir Stanisic nas redes sociais, pouco depois de ser revelado que o seu restaurante tinha sido um dos premiados pelo prestigiado Guia Michelin.

“Trabalhámos muito, juntos, para ser a melhor versão possível de quem somos, seja neste ano que não é exemplo para ninguém, seja nos outros. Vejo este prémio como um reconhecimento disso mesmo: do trabalho, do afinco, do rigor, mas também da personalidade e de um percurso. O 100 Maneiras nasceu em 2004, renasceu das cinzas em 2009 e, em 2019, reinventou-se depois de quatro anos de obras e muitos revezes”, recordou ainda o famoso chef de cozinha.

“Acredito que esta é a planta que semeámos, regámos e alimentámos com amor estes anos todos. Somos muitos pais e muitas mães, somos 100! Sem preconceitos, sem manias, sem medo de fazer diferente. De ser diferente. Obrigado, equipa, obrigado família: por acreditarem, por persistirem, por resistirem. Estou feliz, porra! Estou mesmo feliz! Sobretudo por vos ter aqui ao meu lado, para gritar e celebrar e brindar até não sobrar mais voz. Juntos somos definitivamente mais fortes! Hvala!”, concluiu, radiante.