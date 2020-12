Diana Chaves, tal como muitos portugueses, vai ter um Natal bastante diferente do habitual. A apresentadora das manhãs da SIC contou que à mesa estarão muito menos pessoas.

"Isto é muito simples: vamos cumprir aquilo que nos pedem, que é tentar que esta porcaria se dissemine. Todas as pessoas que são de alto risco vão estar resguardadas", acrescentando à TV Guia que, no máximo, juntam-se apenas a irmã, o cunhado e os seus sobrinhos, a César Peixoto e à filha de ambos, Pilar, já que todos têm tido um contacto diário. O pai da também atriz será um dos ausentes da ceia de Natal.

"O meu pai já me disse que não há Natal e nós aceitámos. Haja mais pessoas assim, pragmáticas e conscientes. Ele vai ficar na sua casinha. Levo-lhe as rabanadas e essas coisas todas e depois abusaremos das novas tecnologias, com as videochamadas… Acabamos por estar juntos na mesma", sublinhou.

