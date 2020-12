JOAO MARIA C

Depois de várias semanas afastado da família, César Peixoto volta a estar junto da companheira, Diana Chaves, e a filha de ambos, Pilar. Um momento que a apresentadora de Casa Feliz fez questão de assinalar nas redes sociais com uma enternecedora do noivo ao lado da filha.

Reprodução Instagram, DR

Uma publicação que, de imediato, mereceu inúmeros elogios por parte dos internautas, incluindo rostos conhecidos como Jani Gabriel e Sofia Cerveira.

Recorde-se que César Peixoto passa a maior parte do tempo no norte do país onde treina o Moreirense. Recentemente, o técnico esteve também a cumprir isolamento profilático, depois de ter testado positivo à Covid-19. Atualmente, já se encontra recuperado.