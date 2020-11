Diana Chaves tem motivos para sorrir. O companheiro, César Peixoto, que havia testado positivo à Covid-19 no passado dia 18 de novembro, já se encontra recuperado. A novidade foi dada pela apresentadora no programa Casa Feliz, esta sexta-feira, dia 27.

"Já teve alta", começou por dizer em conversa com Rúben Pacheco Pereira, que habitualmente cozinha no programa das manhãs da SIC. "Já voltou ao mundo. Está tudo bem", completou.

A apresentadora acrescentou ainda que, de acordo com as novas normas das autoridades de saúde, o companheiro não necessita de fazer um novo teste despistagem pelo menos durante 90 dias, uma vez que apresenta anticorpos contra a Covid-19.

Recorde-se que César Peixoto esteve a cumprir isolamento profilático no norte do país, onde treina atualmente a equipa de futebol do Moreirense.