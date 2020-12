Karwai Tang

Em outubro, Chrissy Teigen partilhou uma série de fotografias a preto e branco onde surgia no hospital ao lado do marido, John Legend, após a perda do filho, Jack.

O cantor admitiu que, na altura, estava nervoso por tirar essas fotografias de si mesmo e da mulher. “Eu estava nervoso quando estávamos a tirar fotografias no hospital porque emocionalmente não sabia se conseguiria olhar para elas [as fotografias]”, disse John, em entrevista ao The Times.

No entanto, o artista de 41 anos explicou porque acha que foi uma boa ideia partilharem a sua experiência nas redes sociais. "Eu acredito que foi bom para Chrissy partilhar a sua história com as pessoas. O que vimos é que há tantas pessoas que passaram pela mesma coisa ou algo parecido e que sentiram que deveriam esconder por vergonha”, contou.

"O facto de ela estar disposta a partilhar abriu a conversa e fez com que as pessoas sentissem que não estão sozinhas. Isso fez-me admirá-la ainda mais por causa da bravura que ela demonstrou", acrescentou.

“Somos ricos, temos sucesso. Parece que temos uma vida perfeita. Isso é um lembrete de que somos humanos e vivenciamos tragédia e dor como todas as pessoas.”

