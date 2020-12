Depois de casa pela terceira vez, Fábio Assunção prepara-se para ser pai do seu terceiro filho. O brasileiro foi eleito pela GQ como "personalidade do ano” e contou a novidade à revista.

»» FÁBIO ASSUNÇÃO CASA-SE PELA TERCEIRA VEZ. EIS A PRIMEIRA FOTO DO GRANDE DIA

“Foi o ano em que encontrei o meu grande amor, Ana Verena. Com quem eu casei na vida, no civil. Estamos grávidos! Então, no ano que vem vai chegar aí um filho, ou uma filha. O meu terceiro, mas o nosso primeiro”, disse à publicação.

O ator brasileiro já é pai da pequena Ella Felipa, de 9 anos, e de João Assunção, de 17. A primeira filha é fruto do relacionamento com Karina Tavares e, o segundo, com Priscila Borgonovi.