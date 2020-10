Reprodução Instagram, DR

Fábio Assunção é novamente um homem casado. O ator brasileiro e a companheira, Ana Verena Pinheiro, trocaram alianças, esta quinta-feira, 1 de outubro, numa cerimónia civil que juntou apenas um grupo restrito de convidados, devido às limitações impostas pela pandemia de Covid-19.

A notícia foi avançada pelo ator brasileiro através de uma declaração de amor nas redes sociais e uma fotografia do grande do grande dia.

"Falar de quê? De amor, de felicidade, de encontro, do início das coisas? Pedimos e fomos presenteados um com o outro. E isso hoje já é tudo. Ficámos para chegar e chegámos, agora para ficar. A minha alma agora voa em liberdade com a dela. Partilho com vocês uma foto, um instante de um dia de encanto com nossas famílias. Cada um ali presente nos iluminou e os que não puderam estar, não estavam ausentes. Verena e Fabio. 01.10.2020", pode ler-se.

Recorde-se que este é o terceiro casamento de Fábio Assunção. O ator esteve casado com Priscila Borgonovi -com quem tem um filho, João, de 17 anos - e Karina Tavares - com quem tem uma filha, Ella Felipa, de nove