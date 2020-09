Reprodução Instagram, DR

Aos 49 anos, Fábio Assunção prepara-se para casar pela terceira vez. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa do ator ao site Gshow, que adianta que a cerimónia civil tem data marcada para o próximo dia 1 de outubro e que contará apenas com os familiares e amigos mais próximos do casal.

Fábio Assunção vai trocar alianças com a advogada Ana Verena Pinheiro, de 27 anos, cujo relacionamento terá tido início este ano, de acordo com a imprensa brasileira.

>> FÁBIO ASSUNÇÃO JÁ PERDEU MAIS DE 27 QUILOS. EIS AS FOTOS DA INCRÍVEL TRANSFORMAÇÃO

Uma vez que a cerimónia irá acontecer em plena pandemia, todos convidados serão testados à Covid-19. Já o copo de água acabou por ser adiado.

Recorde-se o primeiro casamento de Fábio Assunção foi com Priscila Borgonovi, com quem o ator tem um filho, João, de 17 anos. O galã das novelas foi ainda casado com Karina Tavares, com quem tem uma filha, Elia Felipa, de nove.