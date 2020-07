1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Em dez meses, Fábio Assunção já perdeu mais de 27 quilos. Uma transformação impressionante que merece elogios por parte personal trainer do ator, Chico Salgado, que fez questão de deixar uma mensagem nas redes sociais.

"Eu acho muito engraçada a forma como funciona a cabeça da maioria dos brasileiros. Adoramos partilhar a derrota e o fracasso", começou por escrever na legenda de uma publicação em que é possível ver a nova forma do ator brasileiro.

"Trago o meu aluno Fábio Assunção que fez uma das mudanças de vida mais incríveis que eu já vi e que merece ser aplaudida e partilhada para motivar alguém que pode estar a precisar disto. Mas, o julgamento muitas vezes não deixa ninguém enxergar", continuou.

"Que um dia nos possamos aprender a admirar e partilhar historias de vitória e superação e que isso tenha mais destaque do que qualquer meme sem noção. Ainda bem que o Fábio usou todas as críticas para as converter em energia e na vontade de mudar. Esse foi o trampolim para ressurgir na sua melhor versão", sublinhou.

"Não é bomba, nem dieta mágica e milagrosa. São dez meses de trabalho duro, que começou com uma coisa chamada DECISÃO", rematou.

De salientar, que segundo a imprensa brasileira, tal transformação deve-se à personagem que o artista irá dar vida na série Fim, da Globo.