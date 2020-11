Bárbara Branco revelou esta quinta-feira, dia 12, que está em isolamento profilático depois de ter testado positivo à Covid-19. José Condessa, namorado e ator com quem divide o ecrã de uma novela, fez os mesmos testes, todos eles negativos.

“Depois de saber que estive em contacto com uma pessoa que testou positivo à covid-19, fiquei em casa em isolamento profilático. Com a ajuda da produção, fui testada o mais rapidamente possível, teste esse que deu negativo”, começou por contar. Já em isolamento a atriz recebeu um diagnóstico positivo no segundo teste e inconclusivo no terceiro.

José Condessa não está infetado, segundo a atriz. "Assim sendo, estamos a fazer o nosso isolamento, sempre de máscara e o mais afastados possível dentro da mesma casa. Estamos em contacto com profissionais de saúde diariamente”, adiantou, sublinhando a importãncia do cumprimento das normas da Direção Geral de Saúde.