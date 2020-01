Reprodução Instagram, DR

A dar os primeiros passos na representação no Brasil, José Condessa foi recentemente notícia no outro lado do Atlântico por alegadamente ter traído a namorada, Bárbara Branco. Segundo a imprensa brasileira, o ator ter-se-ia envolvido com Juliana Paiva, atriz com quem forma par romântico na novela da Globo, Salve-se Quem Puder.

Entretanto, depois do ator ter negado o romance com a atriz brasileira (ver aqui), foi a vez de Juliana Paiva se pronunciar sobre o assunto.

"O Zé, vocês vão ver-nos muito mais vezes juntos. Não só eu, sozinha, com o Zé, mas todo o elenco, que o acolheu muito bem. Ele é um ator português que está a fazer o seu primeiro trabalho no Brasil, e nós acolhemo-lo. E as pessoas ficam à procura de alguma coisa, dizendo, 'Ah, então, ela está com ele'... Não. Ele é um amigo querido, torço muito por ele. Sempre disse que quando eu estiver com alguém, vocês, naturalmente, iriam ver-me com essa pessoa", garantiu, em declarações aos jornalistas durante o evento de lançamento da nova novela da Globo, esta terça-feira, 14 de janeiro.

Recorde-se que a atriz brasileira terminou há cerca de um ano o relacionamento com o também ator, Nicolas Prattes.