Inês Santos e Lucas Rocha participaram na segunda edição do programa Casados À Primeira Vista e, apesar de não terem encontrado o amor ao lado dos pretendentes que lhes foram atribuídos pelos especialistas – Hugo e Anabela, respetivamente – acabaram por se apaixonar já fora do programa.

Há já vários meses que se especula acerca de uma possível relação entre a arquiteta de Aveiro e o barbeiro do Seixal, mas só agora ambos decidiram assumir publicamente o namoro, publicando fotografias onde surgem juntos e apaixonados nas suas contas nas redes sociais.

“Olhares que seduzem...sorrisos que desarmam...assim acontecem os nossos momentos felizes ❤”, escreveram na legenda das imagens captadas no casamento de outro casal do programa, o comercial Bruno Fernandes e a enfermeira Tatiana Oliveira, celebrado no passado dia 8 de outubro. Reveja algumas imagens desse dia abaixo: