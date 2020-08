Instagram

Os participantes de Casados À Primeira Vista e Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, podem nem sempre encontrar o amor durante as gravações, mas certo é que os romances surgem depois de terminados os programas. E algumas polémicas também…

Atualmente, Pedro Pé-Curto, que se casou com Liliana Oliveira durante o programa, namora com Soraia Araújo, uma das pretendentes de Filipe Camejo, agricultor da primeira temporada do programa, na qual também participou Inês Martins. E é precisamente esta última que está no centro da polémica. Isto porque, de acordo com Soraia, tentou difamar o professor de Educação Física numa altura em que namorava com Mário Gonçalves, o “homem da aliança” de quem tanto se falou em Casados À Primeira Vista porque Liliana Oliveira, alegadamente, terá mantido o romance com o taxista apesar de trocado alianças com Pedro Pé-Curto no programa e de ter ficado até ao final.

De acordo com a TV7 Dias, os dois casais – Pedro Pé-Curto e Soraia Araújo e Inês Martins e Mário Gonçalves - aproximaram-se e Liliana acabou por ficar excluída. Contudo, a amizade não durou.

À referida publicação, Soraia Araújo explicou que a cabeleireira Inês Martins contactou “uma professora amiga do Pedro” e lançou o boato de que este agredia a namorada. “Ela nunca tinha visto o Pedro na vida. O Pedro era incapaz de bater a alguém”, garantiu.

Em declarações à mesma revista, Inês Martins explicou os seus motivos. “Enviei uma a dar os parabéns pela prestação no programa e a dizer que a Liliana não o merecia”, começou por contar, acrescentando: “Não foi uma conversa de engate, não houve qualquer convite depois disso, foi aquela conversa apenas. E ele vai mandar os prints ao Mário… Acabámos dois dias depois”.

Ou seja, terá sido o facto de Pedro Pé-Curto mostrar a mensagem da cabeleireira ao taxista que determinou o fim da relação que parecia ir de vento em popa, já que dias antes o casal tinha estado na Madeira numa espécie de lua-de-mel. E é por esse motivo que Inês Martins assume que o seu gesto irrefletido foi uma vingança: “Eu não gosto dele. Eu queria mesmo magoar o Pé Curto mas, se calhar, tinha evitado isto. Eu sempre quis ser amiga da Soraia, só que sempre percebi que ela tem um distúrbio qualquer, é mazinha, então ficámos longe uma da outra”.

Contudo, no último domingo, 10 de agosto, as duas acabaram por estar juntas no Domingão, da SIC, numa edição especial dedicada à final da terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. Reveja alguns momentos do programa no site da SIC!

Agora que está novamente solteira, e depois de se ter mostrado muito cúmplice de Filipe Camejo em direto, voltaram a surgir rumores de romance entre os dois e Inês Martins fez questão de esclarecer tudo.