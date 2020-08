Inês Santos, ex-participante da segunda edição de Casados à Primeira Vista, namora com Lucas da Rocha, também ele ex-participante do programa da SIC. Os rumores começaram em fevereiro, mas Lucas negou. A confirmação do relacionamento chegou agora.

O barbeiro do Seixal partilhou uma fotografia de ambos durante umas férias no Algarve com a legenda "amor". Os rumores da relação intensificaram-se quando foram vistos juntos, ao lado de Ana Raquel (também do mesmo programa) na praia dos Pescadores, em Albufeira.

Em fevereiro deste ano, Lucas da Rocha garantiu ao site da revista VIP que continuava solteiro e que era apenas amigo de Inês Santos. O barbeiro do Seixal terá mesmo dito que tem com a advogada o mesmo nível de intimidade que tem com a sua irmã, Ana Raquel, com quem também mantém uma boa amizade.

Recorde-se que no programa da SIC Lucas se casou com Anabela Santana, mas os dois desentenderam-se ainda durante a lua-de-mel. Já Inês trocou alianças com o alentejano Hugo Dias e, apesar de terem construído uma amizade, a relação não evoluiu e o divórcio tornou-se inevitável.