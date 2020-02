Instagram

Nos últimos dias surgiram na imprensa nacional rumores de um alegado romance entre Lucas e Inês, ambos participantes da segunda edição do programa de sucesso da SIC Casados À Primeira Vista. A revista tvmais adiantou que os dois tinham começado a namorar e que até já tinham sido fotografados em clima de grande cumplicidade no aeroporto de Barcelona, para o teriam, de acordo com a publicação, viajado para comemorar o Dia dos Namorados.

Mas Lucas da Rocha garantiu ao site da revista VIP que continua solteiro e que é apenas amigo de Inês Santos. O barbeiro do Seixal terá mesmo dito que tem com a advogada o mesmo nível de intimidade que tem com a sua irmã, Ana Raquel, com quem também mantém uma boa amizade.

Recorde-se que no programa da SIC Lucas se casou com Anabela Santana, mas os dois desentenderam-se ainda durante a lua-de-mel. Já Inês trocou alianças com o alentejano Hugo Dias e, apesar de terem construído uma amizade, a relação não evoluiu e o divórcio tornou-se inevitável.

De referir que ainda esta segunda-feira, 17 de fevereiro, as irmãs Inês e Ana Raquel estiveram n’ O Programa da Cristina e ambas garantiram estar solteiras. Veja o vídeo abaixo: