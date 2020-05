Instagram

Rosa Soares, a namorada de Carlos Areia, partilhou nas redes sociais uma fotografia onde revela o seu lado mais sensual e o ator não resistiu a deixar um comentário que divertiu os seus seguidores.

Instagram

“Tenho um canhão em casa e não é da Nazaré", brincou Carlos Areia, fazendo alusão à novela de sucesso da SIC, cujo elenco integra.

Carlos Areia, de 76 anos, e Rosa Soares, de 28, estão juntos há cerca de 12 anos e mostram-se mais unidos do que nunca. Ultrapassado o preconceito da grande diferença de idades, o casal pensa em casar-se, como revelou durante uma visita ao Programa da Cristina. "Fui jantar com a minha mulher no aniversário dela (…) e quis oferecer-lhe uma surpresa. Disse ao senhor para pôr o anel no bolo. Ele pôs o anel num bombom e, quando veio a sobremesa, fiquei à espera. De repente, vem a sobremesa e ela diz: ‘Tão giro. Não é um bolo, mas…’", recorda o ator. E Rosa completa bem-disposta: "Quando vi o anel, comecei a rir-me porque achava que ele estava a gozar!". Recorde esta conversa no vídeo abaixo:

O próximo outono foi a altura escolhida pelo casal para a troca de alianças, mas a Covid-19 pode adiar os planos.