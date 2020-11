Instagram

Há já 10 dias que Jessica Athayde está a cumprir isolamento com o filho, Oliver.

A atriz está a cumprir à risca as medidas aconselhadas pela DGS, depois de ter estado em contacto com uma pessoa que está infetada com o novo coronavírus.

Apesar de nem todos os dias serem fáceis (ora recorde aqui), tem-se mantido positiva.

Esta sexta-feira, 6 de novembro, partilhou com os seguidores como se tem mantido ocupada.

“Por aqui continuamos em casa, a respeitar tudo, colados à televisão a ver as eleições com o aquecimento ligado e chá ao lado”, escreveu na legenda da foto que pode ver abaixo.

Reprodução Instagram, dR