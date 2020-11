Reprodução Instagram, DR

Reprodução Instagram, DR

Jessica Athayde está a cumprir isolamento profilático depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada com a Covid-19. A atriz e o filho, Oliver, têm passado os últimos dias em casa, sozinhos, e começam a confrontar-se com alguns problemas (saiba mais aqui).

Esta terça-feira, 2 de novembro, Jessica Athayde voltou a desabafar, depois de uma conversa com o irmão que se revelou mais difícil do que parecia.

JESSICA ATHAYDE EM ISOLAMENTO COM O FILHO: "SEGUNDA-FEIRA VOU FAZER O TESTE"

"Quando peço ao meu irmão para me trazer pensos higiénicos e tento explicar ao telefone quais, parece que lhe estou a pedir para me trazer a cena mais difícil do mundo! Ainda recebo uma fotografia porque por chamada não fomos lá...", começou por escrever.

"Se calhar devíamos começar a educar os homens para perceber destas coisas, ou não?", inquiriu.

De seguida, perguntou ainda aos seguidores se passavam pelo mesmo tipo de situação: "Os vossos irmãos , maridos , amigos , namorados , conseguem safar os vossos pedidos?".

Reprodução Instagram, DR