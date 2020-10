Instagram

Jessica Athayde esteve em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus (saiba mais AQUI)e, consequentemente, teve de ficar de quarentena com o filho, Oliver, de 19 meses.

Nas redes sociais, a atriz revela, com algum humor, que o isolamento com uma criança pequena e cheia de energia pode ser bem complicado. “Tudo indica que estes dias fechados em casa vão ser super fáceis 😂💪🏽”, começa por escrever em tom irónico. “Até já aponta o dedo o sacana! Mas até assim é bonito 😍”, acrescenta, mostrando-se completamente rendida aos encantos do pequeno Oliver.

De referir que o menino é fruto da relação entretanto terminada – embora existam rumores de reconciliação, nenhum dos dois atores a assumiu publicamente – com Diogo Amaral.