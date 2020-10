Reprodução Instagram, DR

Jessica Athayde informou os seguidores nas redes sociais que está, neste momento, a cumprir isolamento social com o filho, Oliver, depois de ter estado em contacto com uma pessoa que está infetada com o novo coronavírus.

Nos vídeos que publicou na sua conta de Instagram, a atriz acabou ainda por avançar que, para além do isolamento que é recomendado pelas autoridades de saúde, vai realizar o teste esta segunda-feira.

Até ao momento, nem Jessica nem o filho têm qualquer sintoma. Ora veja no vídeo abaixo.